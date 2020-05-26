Газетные киоски в Москве решено освободить от платы за торговлю на три месяца

Киоски «Печать» в Москве будут освобождены на три месяца от платежей за право осуществления торговой деятельности, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Режим самоизоляции лишил киоски «Печать» самых верных клиентов – пожилых людей, многие из которых покупали любимую газету во время традиционной ежедневной прогулки. Исчезли туристы, в разы сократилось количество пассажиров наземного транспорта и метро, а значит, катастрофически сократились продажи печатной продукции. Чтобы поддержать распространителей печатных изданий, мы приняли решение освободить их от платежей за право осуществления торговой деятельности на 3 месяца – с 1 апреля по 30 июня», – приводятся слова Собянина на его сайте.

Также были введены новые меры поддержки для медицинских клиник.

Собянин накануне заявил, что власти Москвы планируют дальнейшее поэтапное смягчение ограничений.