Собянин заявил о возвращении к работе 90% простаивавших предприятий Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к работе за первую неделю после отмены ограничений на деятельность промышленности вернулись более 90% предприятий, которые останавливали свою работу.

Собянин отметил, что в условиях пандемии потери у бизнеса были неизбежны, но у него хорошие перспективы, сообщается на сайте мэра столицы.

«Это – не просто слова. Мы видим, что в первую же неделю после отмены ограничений на деятельность промышленности к работе вернулось свыше 90% простаивавших предприятий Москвы», – заявил градоначальник.

Он напомнил, что правительство города приняло три пакета мер поддержки общей стоимостью 85 млрд рублей.

«К середине мая разными формами поддержки уже воспользовались 34,8 тыс. организаций, в которых работают свыше 750 тыс. человек», – сказал он.

Собянин сообщил, что было принято решение о поддержке предпринимателей еще нескольких отраслей. Так, в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, включены частные медицинские клиники, столкнувшиеся с существенным снижением числа пациентов. Принято решение продлить до 31 декабря 2020 года срок уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу.

Также частные клиники, арендующие земельные участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности города Москвы, будут освобождены от арендной платы за период до окончания режима повышенной готовности.

Кроме того, отметил Собянин, несколько десятков московских университетов, отраслевых учреждений, коммерческих компаний и других площадок готовы предоставить свою инфраструктуру для пилотного тестирования инновационной продукции в реальных или максимально близких к ним условиях.

«Конечно, лучшим подарком для бизнеса и москвичей ко Дню предпринимательства было бы снятие или смягчение действующих ограничений. Но такие решения не принимаются «к праздникам». Сначала мы должны быть уверены, что ситуация позволяет это сделать. Тем не менее, есть все основания надеяться на то, что пауза в работе большинства московских бизнесов вскоре подойдет к концу», – сказал мэр Москвы.

Накануне Собянин заявил, что власти Москвы планируют дальнейшее поэтапное смягчение ограничений из-за постепенного улучшения ситуации с коронавирусом.

Во вторник власти столицы заявили, что рестораны нужно открывать после возобновления работы непродовольственных магазинов и предприятий сферы услуг.