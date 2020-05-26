Правозащитники недовольны отказом убирать имя Успенского из названия премии

Своим ответом дочери известного детского писателя Эдуарда Успенского глава Российской государственной детской библиотеки (РГДБ) Мария Веденяпина проигнорировала проблемы домашнего насилия, заявила газете ВЗГЛЯД основательница центра помощи жертвам домашнего насилия «Насилию.нет» Анна Ривина.

Дочь Успенского рассказала, что на протяжении всей жизни ее отец прибегал к домашнему насилию, в связи с чем попросила директора Российской государственной детской библиотеки не называть новую премию «Большая сказка» в его честь. В РГДБ же ответили, что они руководствуются исключительно творческими заслугами, не принимая во внимание личные качества, в связи с чем не могут исполнить ее просьбу.

«Я нахожу это совершенно неэтичным. Это говорит о тех системных проблемах, которые есть в нашем обществе. Во-первых, женщины, которые такое говорят (а руководитель РГДБ женщина), показывают, что не считают проблему насилия в семье важной. Во-вторых, люди, которые представляют государственные институты, не понимают, что такое институт репутации и совершенно не обращают на него внимания», – говорит Ривина. Также правозащитница подчеркивает, что такое поведение главы РГДБ говорит о том, что проблема домашнего насилия является семейной, и на государственном уровне ее решать не надо, что, естественно, неверно.

Эдуард Успенский – один из самых популярных советских и российских детских писателей, является автором таких персонажей, как Крокодил Гена и Чебурашка, а также серии книг про деревню Простоквашино.

Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД психиатр и психотерапевт Евгений Фомин объяснил, что Успенский с рождения был творческой натурой, которая любит детей, что заметно по его произведениям, а деспотичные отношения в семье стали следствием какой-то травмы.