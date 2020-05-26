Советовавшую девушкам рожать вместо получения образования чиновницу поставили во главе областного депздрава

Чиновница, которая посоветовала девушкам рожать, а не учиться, стала временно исполняющей обязанности руководителя департамента здравоохранения Владимирской области, сообщает администрация региона.

В понедельник стало известно, что глава департамента здравоохранения Владимирской области Алексей Мозалев уволился по собственному желанию в связи с переходом на другую работу, передает РИА «Новости».

«До замещения должности директора департамента здравоохранения Владимирской области исполнять обязанности главы ведомства с 26 мая 2020 года будет Юлия Арсенина – заместитель директора этого регионального органа исполнительной власти. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Сипягин», – говорится в сообщении.

Арсенина прославилась в июне 2019 года словами о том, что девушкам лучше не учиться, а рожать, и «чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины».