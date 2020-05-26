ФБК платит зарплату куратору проекта, отчетность по которому не публиковалась с 2016 года

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального платит зарплату Анне Додоновой – куратору проекта #20, отчетность по которому не публикуется с 2016 года.

Одним из проектов ФБК является бессрочная антикоррупционная кампания, которая на официальном сайте фонда носит названия проект #20. Он создан для принятия в России 20-й статьи Конвенции ООН против коррупции, предполагающей уголовное наказание для чиновников за отсутствие объяснения совершенных расходов, превышающих официальные доходы. Руководителем проекта назначена Анна Додонова, пишет телеграм-канал «Фонд бабла с коррупцией».

Однако несмотря на то, что проект формально все еще продолжает функционировать, а для его работы в штате ФБК выделен сотрудник, последний отчет о его развитии был опубликован в 2016 году за предыдущий календарный год. При этом сайт, указанный в этом отчете, в настоящее время работает некорректно, а последняя новость на нем датирована еще сентябрем 2016 года.

При этом по другим проектах ФБК «Роспил», «РосЖКХ» или «Росяма» отчеты продолжают публиковаться. Согласно обозначенному в отчетах ФБК среднему размеру зарплат сотрудников, только с 2017 по 2020 год Додонова получила более 2,4 млн рублей за работу над проектом, которого по факту уже нет.