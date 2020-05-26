Победитель конкурса «Лидеры России» стала проректором Вятского государственного университета

Победитель специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», профессор, доктор социологических наук Екатерина Митягина назначена на должность проректора по развитию на основе анализа данных Вятского государственного университета.

«Конкурс «Лидеры России» несомненно предоставляет новые возможности всем победителям. Если ты хочешь участвовать в конкурсе, ты должен четко осознавать свои личные и профессиональные цели. Во время прохождения всех испытаний у тебя появляется возможность дополнить эти цели новыми смыслами. С победой в конкурсе твои ресурсы значительно расширяются. Мне предложили новую должность в Вятском государственном университете со сложной и амбициозной целью и шансом заниматься тем, что я считаю действительно важным», – рассказала Митягина, слова которой приводятся в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Екатерина Митягина имеет более 10 лет управленческого опыта в сфере образования, науки и молодежной политики. Она автор более 80 научных и учебно-методических работ на русском и английском языках, член Российского общества социологов, эксперт Общественной палаты Кировской области. Была директором КОГБУ ДО «Центр технического творчества» (региональный оператор сети детских технопарков «Кванториум» в рамках национального проекта «Образование»), директором КОГАУ «Областной дворец молодежи», деканом социально-гуманитарного факультета ФГБОУ ВО «Вятский государственный гуманитарный университет». Митягина является также мастером спорта по лыжным гонкам. Хобби: путешествия, чтение, фотография и спорт (плавание, волейбол).

До настоящего назначения Митягина работала заместителем директора Политехнического института Вятского государственного университета. В ее задачи входило участие университета в проекте «Университетский консорциум исследователей больших данных» – объединение образовательных организаций, реализующих фундаментальные и прикладные исследования в области сбора и анализа больших данных, а также ведущих разработку продуктов и инструментария для работы с большими данными.

«Новое время требует от университетов современных подходов и принципов в бизнес-процессах и управлении на основе анализа данных. Главной своей целью в должности проректора вижу содействие в выстраивании системы управления вузом на основе оперативного сбора актуальных данных, характеризующих состояние всех областей деятельности университета. В списке задач стоит поиск и привлечение абитуриентов через анализ их цифровых следов, повышение эффективности онлайн-обучения, расчет показателей и рейтингов для оценки влияния университета на общество, создание инструментов для работы с выпускниками через анализ их социальных портретов и многое другое», – рассказала Митягина.

В настоящее время она ждет встречи с наставником по конкурсу «Лидеры России», которая, по ее мнению, даст возможность получить критическую оценку своих идей, мыслей и планов. Профессор надеется, что наставник будет сопровождать ее в новой должности и поможет максимально эффективно реализовать себя в ней.

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 25 проектов. На конкурс управленцев «Лидеры России – 2020» поступило 233 тыс. 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира.