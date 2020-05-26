За сутки в Москве от коронавируса вылечились рекордное количество пациентов

После прохождения лечения от коронавируса в Москве выздоровели еще 8 тыс. 33 пациента, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело сразу 8033 человека. Это рекордное количество. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 61619. Мы надеемся, что эта позитивная динамика продолжится» – сообщила Ракова, слова которой приводятся в Telegram-канале штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

25 мая в России было выявлено 8946 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 353 тыс. случаев заболевания.