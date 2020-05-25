В понедельник синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в понедельник утром столбики термометров в Москве покажут 9 градусов тепла. К обеду температура воздуха в столице поднимется до плюс 15 градусов. На протяжении всего дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется юго-западный, силой 2-3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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