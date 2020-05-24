Футболист сборной Франции продал золотую медаль ЧМ-2018 на аукционе

Игрок сборной Франции по футболу продал на аукционе золотую медаль за победу на чемпионате мира 2018 года.

Имя футболиста, решившего расстаться с наградой, не сообщается. Спортсмену удалось выручить почти 66 тыс. евро, сообщил Twitter-аккаунт аукционного дома Julien`s Auctions.

На том же аукционе были проданы золотые медали чемпионатов мира 1994 и 2002 годов. Победителями обоих турниров была сборная Бразилии. За награды выручили 44 и 46 тыс. евро соответственно.

Напомним, матч Франции и Хорватии в финале чемпионата мира, который проходил в России завершился со счетом 4:2 в пользу французов. Игра стала одной из самых результативных в истории финалов чемпионата мира.