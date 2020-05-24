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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
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24 мая, воскресенье | Последнее обновление — 05:28 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Захарова раскритиковала позицию США по Договору по открытому небу
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Европа и Азия отказываются от американского газа
Лукашенко вообразил Белоруссию ракетной державой
Евгений Ямбург: Формирование личности требует контакта глаза в глаза
Ветряки и коронавирус добивают украинскую энергетику
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
Как выжить «понаехавшим» в русской деревне
Дмитрий Грунюшкин, писатель
В связи с карантином много горожан задумалось о переезде в деревню. А те, кто переехал, уже начали осознавать, что напрасно путали туризм и эмиграцию. И что постоянная жизнь на земле – вещь весьма хлопотная и далеко не всегда комфортная. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
В Донбассе – новая фаза военного конфликта
Андрей Бабицкий, журналист
О причинах ухудшения обстановки на фронтах много говорят в Москве, в Киеве и в Луганске с Донецком. Эксперты и политики уверены в том, что Владимир Зеленский не имеет контроля над вооруженными силами, в составе которых продолжают воевать националистические батальоны. Подробности...
Обсуждение: 56 комментариев
Что значит быть цивилизацией
Борис Межуев, политолог
России нужно обладать тремя качествами – обаянием, иммунитетом и умением самостоятельно производить будущее. Мы доказали, что два первых качества у нас есть – но, увы, требуется и третье, наличие которого пока неочевидно. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев
В Россию прибыла первая партия аппаратов ИВЛ из США
Вечером 21 мая в московский аэропорт Внуково из США прибыла первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких. Груз в аэропорту встречали посол США в России Джон Салливан и заместитель гендиректора Центра им. Пирогова Дмитрий Никитенко, сопровождал его помощник главы USAID Брок БирманПодробности...
Куклы и манекены заменили людей на стадионах и в ресторанах
Пока люди сидят по домам, во многих странах мира места на стадионах и столики в кафе «оккупируют» манекены, куклы и плюшевые игрушки. Впрочем, где-то – например, в Южной Корее – замена людей на кукол многим пришлась не по вкусуПодробности...
Москвичи массово вышли на работу
В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человекПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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