Синоптики рассказали о погоде в Москве

В Москве ожидаются облачность, небольшой дождь, сообщают синоптики.

Днем в столице от 8 до 10 градусов тепла, ночью температура может опуститься до 3 градусов тепла.

В Подмосковье температура составит 6–11 градусов тепла, в ночь на воскресенье похолодает до нуля, передает ТАСС.

Скорость северного и северо-восточного ветра не превысит 10 м/с.

Атмосферное давление составит в регионе 752 мм ртутного столба.