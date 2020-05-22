Трамп призвал открыть церкви как «необходимые места»

Президент США Дональд Трамп назвал церкви, синагоги и мечети «необходимыми местами» и призвал власти штатов открыть их прямо сейчас.

«Сегодня я определяю молитвенные места, церкви, синагоги и мечети как необходимые места, которые предоставляют необходимые услуги. Некоторые губернаторы сочли необходимыми магазины спиртных напитков и клиники для абортов, но оставили за бортом церкви и другие молельные места. Это неправильно. Я исправляю эту несправедливость… Я призываю губернаторов разрешить нашим церквям и местам поклонения открыться прямо сейчас», – приводит слова американского лидера РИА «Новости».

Ранее ученые выяснили, что позднее введение ограничительных мер на фоне коронавируса в США стоило порядка 54 тыс. жизней американских граждан.

При этом между Белым домом и эпидемиологами из Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) растут разногласия в связи с вопросами снятия карантина и методами отслеживания заболевших коронавирусом.