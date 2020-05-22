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              Общественная палата обсудила меры поддержки НКО

              22 мая 2020, 16:45

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              В ходе общественных слушаний «Меры поддержки НКО в условиях пандемии» эксперты изучили уже принятые меры содействия развитию благотворительности и институтов гражданского общества и предложили новые.

              В ходе мероприятия стало известно, что Государственная дума приняла в окончательном третьем чтении закон о новых мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса, сообщается на сайте Общественной палаты.

              Принятые поправки предусматривают налоговые преференции, призванные уменьшить налоговую нагрузку на граждан, малый и средний бизнес, социально ориентированные НКО. Что касается некоммерческого сектора, то льгота предоставляется как централизованным религиозным организациям, так и «иным некоммерческим организациям», включенным в реестр НКО, наиболее пострадавших в условиях пандемии.

              Председатель комиссии Общественной палаты по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова отметила, что участие в слушаниях приняли представители практически всех федеральных министерств, Государственной думы, Совета Федерации, региональных общественных палат.

              «Тема поддержки социально ориентированных НКО и создание реестра СО НКО, которые могут претендовать на эту поддержку, касаются всех», – подчеркнула она.

              Секретарь ОП Лидия Михеева напомнила, что поддержкой НКО Общественная палата занялась с момента принятия правительством ограничительных мер, с самого начала предлагала распространить на НКО меры поддержки, соизмеримые с поддержкой малого и среднего бизнеса, предлагала и дополнительные меры.

              «Мы с удовлетворением отмечаем, что в тексте закона, принятого Госдумой, учтены предложения ОП РФ. Большое значение мы придаем тому вниманию, которое уделяет жизни третьего сектора президент России. На совещаниях, которые в эти месяцы проводил глава государства, поднимались проблемы некоммерческого сектора, и по ним предлагались конкретные решения», – подчеркнула Михеева.

              «Принятый сегодня закон вобрал в себя подавляющее большинство наших предложений – льготы, отсрочки по уплате налоговых и иных обязательных, которые были установлены в отношении малого и среднего бизнеса, распространены и на некоммерческие организации. Они заслуживают такого же отношения со стороны государства. В окончательной редакции учтены и наши просьбы, которые мы вчера направили в Государственную думу, – расширение возможного круга некоммерческих организаций, получающих меры поддержки», – сказала она.

              Лидия Михеева заявила, что ОП готова приложить максимум усилий, чтобы помочь исполнительной власти быстро и полноценно сформировать этот список.

              «Я подписала письма в региональные общественные палаты с просьбой подключиться к этой работе в регионах, изучить весь пул НКО, которые работают в каждом регионе, чтобы включить в реестр всех, кто этого заслуживает. Важно сейчас никого не забыть при включении социально ориентированных НКО в такие списки. С этой просьбой мы обратимся и во все общественные советы при министерствах и ведомствах. Общественные советы – это тоже центры коммуникации между НКО и органами власти. Я думаю, что общественные советы нам помогут в полноценном и эффективном формировании списка – реестра НКО, заслуживающих получения льгот», – убеждена она.

              Глава ОП подчеркнула, что сегодня наблюдается беспрецедентное внимание со стороны органов власти, правительства, президента, законодательной власти к некоммерческому сектору, что воодушевляет тех, кто продолжает заниматься социально полезной деятельностью, – добровольцы, волонтеры, СО НКО чувствуют, что государство подставляет им плечо.

              Председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Государственной думы Сергей Гаврилов рассказал, что при подготовке закона о новых мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса важно было максимально учесть все пожелания и предложения и общественности, и некоммерческого сектора.

              «В первую очередь важно поддержать благотворителей, жертвователей, чья помощь очень нужна сегодня. Кроме того, надо поддержать волонтеров, добровольческие организации, СО НКО и многочисленный массив религиозных добровольцев разных конфессий. У нас только в РПЦ более 100 добровольческих служб, которые сегодня оказывают самую разнообразную помощь», – поделился он.

              Кроме того, по мнению Сергея Гаврилова, необходимо выйти на общий критерий равенства СО НКО независимо от того, получали они гранты и субсидии или еще нет, – льготы должны распространяться и на иные НКО, пострадавшие от пандемии, поэтому важно максимально быстро и полно сформировать реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, пострадавших от пандемии, которые могут претендовать на дополнительные меры поддержки.

              Заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб призвал общественные советы при министерствах и ведомствах принять самое активное участие в формировании этого реестра и разделить с органами исполнительной власти ответственность за правильность его составления.

              «Фраза «никого не забыть, никого не упустить» должна стать критерием нашей работы на ближайшие дни. До четверга включительно необходимо провести дистанционные заседания общественных советов и обсудить те организации, которые войдут в реестр, легитимизировать своим решением список СО НКО, которые должны войти в реестр каждого ведомства», – пояснил он.

              Религиозные организации – большая, значимая часть социально ориентированных НКО, и очень важно, что принятые меры поддержки на них распространяются, считает заместитель председателя комиссии Общественной палаты по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви Владимир Легойда.

              «Мы говорим не только о фондах или благотворительных организациях, которые учреждены религиозными организациями. Если говорить о Русской православной церкви, то практически каждый приход является социально ориентированным НКО и по основному виду детальности, и по тому, что в этот сложный период приходы организовывали помощь волонтерам, церковнослужители сами становились волонтерами – они стали центрами по оказанию благотворительной помощи», – утверждает Легойда.

              Он также обратил внимание, что вне сферы помощи оказались средства массовой информации, среди которых есть и некоммерческие организации, выполняющие важную социальную, просветительскую функцию, и попросил отметить в резолюции, что такие организации тоже необходимо включить в реестр.

              Период пандемии выявил группы населения, которые остались без внимания социальных служб и благотворительных фондов, – это люди среднего возраста, потерявшие работу, матери-одиночки, которые вынуждены содержать семью и заботиться о детях, которые временно не ходят в школу, обратил внимание председатель комиссии Общественной палаты по вопросам благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности Александр Ткаченко.

              «Изменения произошли очень быстро, поэтому благотворительные фонды и социальные службы не успели перестроиться. В этой ситуации религиозные организации смогли быстрее всего организовать помощь этим группам населения, потому что это сетевые организации, социально ориентированные, они имеют индивидуальный подход, легко мобилизуют ресурсы и волонтеров. Поэтому я считаю очень важным принятое решение о включении религиозных организаций в список получателей государственной поддержки как полноправных партнеров в сфере оказания социальных услуг – они давно доказали эффективность совей работы и стали неотъемлемой частью ландшафта социальных услуг», – говорит он.

              Кроме того, Александр Ткаченко предложил ввести еще одну меру поддержки для СО НКО – приравнять их к физическим лицам при установлении тарифа за оплату энергоресурсов. Именно так, говорит он, поступили с садовыми обществами и кооперативами. 

              Ольга Сидорова, член Общественной палаты нового состава, региональный представитель фонда региональных социальных программ «Наше будущее», рассказала, что правительством ХМАО – Югры уже приняты актуальные меры поддержки, такие как возмещение затрат на заработную плату, аренду помещений, в том числе коммерческих, запущены льготные программы микрозаймов, принято решение о пересмотре сроков реализации грантовых программ и дополнительном финансировании некоторых из них. Кроме того, подчеркнула общественница, если СО НКО по каким-либо причинам не смогут рассчитывать на федеральные меры поддержки, они смогут их получить на региональном уровне.

              «Нами принято решение провести мониторинг, чтобы не потерять никого, в частности, выяснить, какие проблемы есть в муниципальных образованиях, и выработать муниципальные меры поддержки. Важно, чтобы никто не выпал из реестра, посчитать каждого, кто попадает под получение федеральных мер поддержки. Времени остается мало, поэтому предлагаю всем региональным общественным палатам поддержать эту инициативу – сейчас от вашей активности – людей, формирующих общественное мнение, – зависит дальнейшее развитие НКО», – призвала она.

              Подводя итоги мероприятия, Елена Тополева-Солдунова обратилась к представителям общественности и некоммерческого сектора с просьбой направить в ОП предложения о критериях, согласно которым НКО можно будет рекомендовать для вхождения в реестр, а также еще раз отметила значимость принятого закона об их налоговой поддержке.

              «Прописанные в законе вещи – залог более устойчивого развития некоммерческого сектора, который так прекрасно себя проявил в эти трудные времена. Но от нас зависит, насколько эти меры будут работать, не будут скомпрометированы недобросовестными действиями – для этого надо поставить барьеры. К сожалению, желающих злоупотреблять льготами тоже хватает, за этим надо проследить», – заключила она.


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