Названы самые популярные у абитуриентов факультеты

Исследование сервиса «Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart», проведенное совместно с издательством «Просвещение», определило самые популярные факультеты среди выпускников школ этого года.

В опросе приняли участие 1,2 тыс. одиннадцатиклассников.

Самым популярным направлением оказались информационные технологии, о желании поступить на которые высказались 20% респондентов.

Второе место – у медицинского факультета, который выбрали 12% школьников. За ним следуют экономический (10%), юридический (9%) и механико-математический (7%) факультеты, передает RT.

Также по 6% выпускников надеются поступить на гуманитарный факультет и отделение иностранных языков.

Физический факультет интересует 5% опрошенных, биологический – 4%. В меньшей степени популярностью пользуются исторический, химический (по 3%), филологический и географический (по 1%) факультеты.

При этом 3% опрошенных признались, что не намерены поступать в вуз в этом году. Помимо этого, 88% респондентов заявили, что эпидемия коронавируса в стране не повлияла на их решение по поступлению и выбору факультета.

Напомним, российские вузы могут требовать от поступающих в этом году баллы Единого госэкзамена максимум по трем предметам.

Ранее президент Владимир Путин назвал дату проведения ЕГЭ в этом году.