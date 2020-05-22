В РПЦ призвали быть осторожными с попытками осовременить Библию

Любые новые переводы Библии должны идти в русле христианской традиции и согласовываться с Церковью, со Священным Писанием нельзя «вытворять все что угодно», заявил клирик Иваново-Вознесенской епархии, иеромонах Макарий (Маркиш), комментируя новое издание Библии в Дании.

Ранее польское католическое издание wiara.pl сообщило о том, что датское Библейское общество выпустило подкорректированный вариант Библии, из которого исчезли такие слова, как «грех», «благодать», «союз», «милость», а также во многих местах слово «Израиль» заменено на местоимение «мы». Авторы нового перевода пояснили, что сделали его с целью «приблизить» Новый и Ветхий заветы к пониманию современных датчан, в частности, чтобы они не путали библейский народ Израиля с современным одноименным государством. Против издания датской Библии уже выступили многие христиане и иудеи из разных стран, а также различные Библейские общества.

«Церковь была создана Христом задолго до написания новозаветных текстов, и именно Церковь признается их коллективным автором, а следовательно, и интерпретатором, толкователем, владельцем «авторского права», как о том писал еще Тертуллиан. Этот принцип с непреложностью реализован как в православии, так и в римо-католицизме; в какой-то мере следуют ему и традиционные протестантские конфессии», – передает РИА «Новости» слова иеромонаха Макария.

По его словам, те, кто «расцерковился» и «расстался с Церковью и с ее главой, Христом, тот вытворяет со Священным Писанием, как и с другими основами христианской религии, все что угодно».

«Этому мы видим печальные свидетельства в сегодняшней нравственной и социальной картине бывших христианских народов Запада», – добавил он.

Иеромонах Макарий также обратил внимание на то, что в Священном Писании (Новом завете) нет подлинной речи Иисуса Христа, за редкими исключениями отдельных слов, поскольку Христос говорил с людьми по-арамейски и по-еврейски, а священные тексты написаны были уже по-гречески.

«Таким образом, принцип и практика перевода входит в самые основы христианской веры, а любой перевод, кроме механического, – всегда интерпретация», – добавил он.

Напомним, в октябре председатель думского комитета по культуре Елена Ямпольская заявила о неадекватности возрастной маркировки изданий, где Библия и «Жития святых» обозначены как 16+.

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