Россиянам предложили присоединиться к челленджу #МыВместеКосмос

Волонтеры акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ и госкорпорация Роскосмос предлагают присоединиться к челленджу #МыВместеКосмос, итогом которого станет отправленный на МКС единый коллаж с фотографиями участников акции.

Акция организована с целью привлечения внимания к деятельности каждого, кто вносит вклад в борьбу с пандемией, сообщается на сайте «МыВместе2020».

Все желающие до 30 мая могут сделать фото с табличкой #МыВместеКосмос в процессе оказания помощи, опубликовать его на странице ВКонтакте или Instagram. В описании поста необходимо написать слова поддержки окружающим, рассказать о своих мечтах на самоизоляции, добавив в пост хештеги #МыВместеКосмос и #МыВместе. Аккаунт пользователя должен быть открытым.

Работы соберут в единый коллаж, распечатают и в июле отправят на МКС, а после орбитального путешествия передадут в главный штаб акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Три самых креативных участника получат специальные призы.

Госкорпорация Роскосмос с самого начала распространения угрозы коронавирусной инфекции мобилизовала все возможные ресурсы, чтобы внести вклад в борьбу с пандемией. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин перечислил пожертвование в фонд общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ и предложил своим коллегам присоединиться к этой инициативе.