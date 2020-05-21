Москва сочла невозможным продвижение американской «сделки века»

Москва считает невозможным продвижение «сделки века» США по ближневосточному урегулированию, заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.

Богданов заявил, комментируя детали недавнего разговора со спецпосланником Белого дома Ави Берковицем, что тот «позвонил и стал рассуждать, что надо продвигать «сделку века», передает РИА «Новости».

«Я ему сказал, что это невозможно. Потому что позицию палестинцев и позицию всех арабов, ЛАГ вы знаете прекрасно. И что нужно собирать ближневосточный квартет, чтобы обсудить ситуацию и посмотреть, как выходить из нее», – добавил замглавы МИД.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале реализации «Сделки века» – совместного с США плана, подразумевающего аннексию «исконно израильских земель», изгнание оттуда палестинцев и завершение палестино-израильского конфликта.

Газета ВЗГЛЯД писала об опасности этого плана.