Издателя журнала «Флирт» вновь заподозрили в организации проституции

Издателя журнала «Флирт» Дмитрия Зяблицева задержали по подозрению в организации проституции, сообщают СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Всего правоохранители задержали восьмерых подозреваемых, передает телеканал 360 со ссылкой на собеседника.

Полицейские вместе со спецотрядом быстрого реагирования (СОБР) 20 мая провели операцию и задержали двух мужчин и шестерых женщин. По данным телеканала, первые организовали предоставление интим-услуг в Москве и области. Вторые обрабатывали заказы в интернете.

По версии следствия, Зяблицев и его сообщник создали «бизнес» в 2019 году. За это время они успели заработать свыше 47 млн рублей. Девушки в Сети рекламировали секс-услуги и связывались с клиентами. После этого клиенты приходили в притоны или снятые специально для этого квартиры, где проходили встречи с проститутками.

Засечь подозреваемых удалось в феврале 2020 года, правоохранители смогли отследить общение «диспетчеров» и клиентов. Сейчас их отпустили под подписку о невыезде.

В 2017 году Симоновский суд приговорил к трем годам колонии общего режима издателя журнала «Флирт» Дмитрия Зяблицева и к двум годам условно главного редактора издания Станиславу Казакову по обвинению в организации проституции.

Главреда журнала «Флирт» и еще около 40 человек задержали в 2015 году по подозрению в организации проституции. По версии следствия, Казакова и Зяблицев не только рекламировали интим-услуги на страницах печатного издания, а также в его интернет-версии, но и организовали оказание интимных услуг за деньги.