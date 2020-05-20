США начали опасаться китайской слежки в Африке

США считают, что Китай отслеживает американцев и африканцев в Африке с помощью построенных и отремонтированных китайскими компаниями правительственных зданий. Об этом сообщается в докладе фонда Heritage, занимающегося политическими исследованиями.

Китайские компании в Африке построили минимум 186 правительственных зданий, создали 14 внутриправительственных сетей связи и предоставили компьютеры и офисное оборудование для 35 стран континента, говорится в докладе фонда, передает РИА «Новости».

Все эти ресурсы, предположили авторы доклада, используются для шпионажа.

«Пекин почти наверняка использует свою вовлеченность в Африке для слежки за американскими и африканскими деятелями и ведущими предпринимателями», – отмечается в тексте.

Эти действия могут усилить влияние КНР в Африке, дать доступ к информации о контртеррористических операциях, военных учениях и дипломатической стратегии США.

Также в докладе изложены опасения, что Пекин сможет завербовать источники разведданных в африканских правительствах, и станет помехой для американских компаний, которые ведут борьбу за «экономические возможности» континента.

В документе указывается, что больше всего правительственных зданий Китай построил в Намибии, Анголе, Экваториальной Гвинее, Гане и Уганде.

Африканское командование ВС США в феврале заявило, что Россия и Китай представляют угрозу для США на Африканском континенте.