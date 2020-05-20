«Северная верфь» анонсировала спуск на воду фрегата «Адмирал Головко»

Корабелы «Северной верфи» 22 мая спустят на воду носитель «Калибров» – фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350, сообщил в среду источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Спуск на воду новейшего фрегата назначен на 22 мая. Церемония будет проходить с минимальным числом участников в связи с коронавирусом», – передает ТАСС его слова.

Другой источник также сообщил, что третий по счету и второй серийный фрегат проекта «Адмирал Головко», имеющий на вооружении по два универсальных корабельных стрельбовых комплекса на восемь ракет «Калибр-НК» и/или «Оникс», подготовлен к спуску на воду.

В пресс-службе «Северной верфи» комментировать информацию не стали.

Как известно, на «Северной верфи» были построены два фрегата проекта 22350. Так, «Адмирал флота Советского Союза Горшков» находится в составе Северного флота с июля 2018 года, а фрегат «Адмирал флота Касатонов» завершил испытания и готовится к передаче флоту.

На данный момент в стадии строительства на находится фрегат «Адмирал флота Советского Союза Исаков».

Напомним, в апреле на корабле проводился монтаж бульбового обтекателя, секций башенно-мачтовых конструкций, валопроводов и мортир, завершалась окраска подводной части корабля.

В начале мая третий по счету и второй серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» был подготовлен к спуску на воду.