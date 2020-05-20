Ухань ввел запрет на употребление в пищу мяса диких животных

Власти города Ухань, ставшего эпицентром вспышки коронавируса в Китае, ввели запрет на употребление в пищу диких животных, охоту на них, нелегальную торговлю и разведение. Соответствующее заявление опубликовано на сайте правительства Уханя.

«Вводится полный запрет на употребление в пищу диких животных, охоту на них, незаконную торговлю дикими животными, а также разведение диких животных в неволе с целью употребления их в пищу», – передает ТАСС содержание документа.

Уточняется, «запрещается употребление в пищу диких животных и продуктов из них, в частности, всех наземных животных, в том числе включенных в государственный перечень охраняемых диких животных, государственный перечень представляющих научную или экономическую значимость диких животных, животных, выросших и размножающихся в естественных природных условиях, выращиваемых человеком животных».

Также меры распространяются на редких, находящихся под угрозой исчезновения животных, а также животных, потребление которых запрещено законом и нормативно-правовыми актами.

Касательно торговли животными, запрет распространяется на рынки, торговые площадки в интернете, магазины и другие торговые места. Кроме того, ни одна организация или физическое лицо не имеет права размещать рекламу, призывать к употреблению в пищу диких животных и продуктов из них, отмечено в заявлении.

Запрет вступил в силу со дня публикации и будет действовать в течение пяти лет.

Ранее главный эпидемиолог Китая обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии. Также госсекретарь США Майкл Помпео заявлял, что власти Китая пытались скрыть часть информации о распространении коронавируса и понесут за это ответственность.

Напомним, 12 мая оперативный штаб Уханя в китайской провинции Хубэй дал указание в течение десяти дней провести скрининг всего населения на COVID-19 после того, как в городе были выявлены новые случаи заражения.