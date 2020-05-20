Россия увеличила экспорт пшеницы

В январе – марте 2020 года экспорт пшеницы и меслина из России вырос на 11% относительно аналогичного периода прошлого года – до 7 млн 336,3 тыс. тонн, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).

В денежном выражении показатель вырос на 1,9% до 1 млрд 497,1 млн долларов, передает ТАСС.

Экспорт растительного масла за это же время вырос на 35,2% в денежном выражении, до 707,5 млн долларов и 1 млн 8,4 тыс. тонн, что в натуральном выражении на 35,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Также вырос на 10,3% экспорт свежей и мороженой рыбы в январе – марте 2020 года, до 781,1 млн долларов.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что в этом году у России хорошие виды на урожай, страна полностью обеспечивает себя продовольствием.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о прогнозах по урожаю в 2020 году.