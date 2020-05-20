Умерла актриса Людмила Рошкован

Основатель Московского драмтеатра «Человек», заслуженный деятель искусств России Людмила Рошкован скончалась на 82-м году жизни, сообщили в театре.

Дату и место прощания назовут позже, пояснили в драмтеатре, передает РИА «Новости».

Людмила Рошкован родилась в 1938 году. Она окончила студию Московского театра имени Ленинского комсомола, после – режиссерский факультет Московского института культуры. С 1966 года работала актрисой и режиссером, в 1974 году была назначена на пост художественного руководителя театра «Человек». В нем начинали свою деятельность Роман Козак, Игорь Золотовицкий, Александр Феклистов, Валерий Гаркалин, Дмитрий Брусникин и т.д.

Последние несколько лет Рошкован занимала пост заслуженного президента театра.