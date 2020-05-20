Зеленский заявил о необходимости прямых переговоров с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что он уверен в необходимости прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Несмотря на то, что общество по-разному оценивает прямые переговоры президента Зеленского и президента Путина, я уверен, что мы должны это делать», – цитирует ТАСС Зеленского.

По его словам, он также готов к любым форматам переговоров для урегулирования конфликта в Донбассе с опорой на Минские договоренности. Зеленский уточнил, что не хотел бы «переходить к плану В и С».

«Даю себе еще несколько месяцев, чтобы все-таки «додавить» и мы могли найти дипломатический выход из этой ситуации по минским договоренностям», – сказал он.

Также Зеленский особо отметил необходимость контактов с руководством России в нормандском формате. «Что касается президента России, мы ничего с этим не сделаем, мы должны с ними разговаривать, должны договариваться», – сказал он.

Ранее Путин заявил, что надеется договориться с Зеленским об улучшении отношений двух стран.

14 февраля президенты во время телефонного разговора обсудили выполнение договоренностей нормандского саммита и подготовку к следующей встрече лидеров «нормандской четверки».