Малькевич: В дискредитации КРЭТ заинтересованы зарубежные конкуренты

«Не удивлюсь, если на кампанию против российских аппаратов ИВЛ были выделены деньги. Например, пара тысяч долларов изнывающим от безделья блогерам», – сказал газете ВЗГЛЯД общественник Александр Малькевич. Так он прокомментировал заявление концерна КРЭТ о том, что предприятие стало целью «информационной кампании» после пожаров в больницах Москвы и Петербурга.

«Ситуация с коронавирусом выявила ряд проблем в российском законодательстве с точки зрения информационной безопасности. Мы наблюдаем не только большое количество дезинформации, но и фактически информационные спецоперации, нарушающие полноценную работу органов власти и бизнеса», – сказал председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

По мнению собеседника, в российское законодательство необходимо ввести понятие «информационная диверсия». «Сегодня для того, чтобы остановить работу предприятия, не нужно ничего взрывать или поджигать. Достаточно запустить серию фейков, и это парализует его работу», – добавил Малькевич.

«Например, несколько лет назад на фоне первой волны санкций после воссоединения с Крымом было множество вбросов о том, что нам отключат работу платежных систем Visa и Mastercard. После этого многие бросились снимать наличные через банкоматы, что опасно для экономики государства. Сегодня мы видим нечто похожее, только в сфере медицины», – продолжил эксперт.

«Что касается кампании против КРЭТ – само предприятие уже сообщило о том, что у конкретной партии аппаратов ИВЛ выявлены недостатки и проводится проверка. Но мы понимаем, что речь идет о серьезном рынке, на который хотят зайти в том числе и зарубежные компании. Потому я не удивлюсь, если выяснится, что на кампанию против КРЭТ были выделены деньги. Например, пара тысяч долларов для неких блогеров, которые изнывают от безделья на самоизоляции», – заключил Малькевич.

Ранее в среду концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех») выпустил заявление, в котором говорится, что после пожаров в больницах Москвы и Петербурга концерн стал целью «массированной информационной кампании» с целью дискредитации.

В ходе этой кампании, по мнению корпорации, «используются непроверенные анонимные источники, публикуются недостоверные сведения». Кроме того, «фиксируются попытки подкупа (...) сотрудников, которых просят дать «разоблачающие» интервью за вознаграждение».

«В связи с изложенным, мы намерены принять исчерпывающие меры для защиты законных прав компании и привлечения виновных к ответственности вплоть до уголовной», – говорится в сообщении КРЭТ.

Отмечается также, что расследование инцидентов с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) затрагивает конкретную партию ИВЛ, остальная техника продолжает работать в российских и зарубежных клиниках.

Ранее на АО «Уральский приборостроительный завод» (производитель аппаратов) прошла проверка Следственного комитета – по версии следствия, аппараты ИВЛ этого завода могли стать причиной пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, в которых погибли шесть человек.

Росздравнадзор после этих пожаров объявил о приостановке обращения аппаратов ИВЛ «Авента-М».