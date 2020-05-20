Смертный приговор впервые вынесли по Zoom

Верховный суд Сингапура впервые вынес смертный приговор посредством видеоконференции, проведенной на платформе Zoom, сообщила официальный представитель высшего судебного органа республики Куань Цянь Ин.

Верховный суд приговорил 37-летнего гражданина Малайзии к высшей мере наказания за участие в контрабанде наркотиков в 2011 году.

«Данное уголовное дело стало первым, когда смертный приговор был вынесен на дистанционном слушании», – цитирует ТАСС слова Ин.

По ее словам, «для снижения риска распространения коронавируса местные суды начала проводить слушания дистанционно, в том числе по уголовным делам». Официальный представитель также отметила, что «разбирательство данного дела проходило в формате видеоконференции».

Как следует из материалов уголовного дела, Пунитан Гэнасан был обвинен в контрабанде около 28 граммов героина, которые были завезены в Сингапур из Малайзии.