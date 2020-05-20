В Совфеде опровергли применение карательных мер к главврачам из-за невыплат медикам

Генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что ведомство не намерено принимать никаких карательных мер к главврачам из-за невыплат медикам, приниматься будут профилактические меры, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Тему задержки выплат медработникам в регионах поднял член социального комитета Совфеда Сергей Леонов. По его словам, сейчас главврачи вынуждены писать объяснительные в адрес Генпрокуратуры и СК вместо того, чтобы заниматься организацией системы здравоохранения в своих учреждениях.

«Утром разговаривали с генпрокурором РФ, и он подтвердил, что никаких карательных мер приниматься не будет», – передает РИА «Новости» заявление Матвиенко на пленарном заседании палаты.

Ссылаясь на слова Краснова, она отметила, что Генпрокуратура намерена заниматься профилактическими мерами с тем, чтобы не допускать нарушения законодательства в этой сфере.

Напомним, в понедельник премьер России Михаил Мишустин назвал злоупотреблениями попытки рассчитывать надбавки медикам в зависимости от отработанных часов или смен.

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