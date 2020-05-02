Российские артисты присоединились к акции «Письмо Победы»

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Трубоукладчик Газпрома поставит Америку перед сложным выбором

Скитания «Академика Черского» могут закончится войнойФото: REUTERS/Sergei Karpukhin
Почти три месяца маршрут трубоукладчика «Академик Черский» приковывал пристальное внимание: судно три месяца запутывало следы и шло в сопровождении военных кораблей. Его скитания закончатся 4 мая в порту Калининграда. Теперь уже мало сомнений, что именно «Черский» достроит «Северный поток – 2». Зачем судно скрывалось, как быстро оно проложит трубы и что будет в случае новых санкций со стороны США? Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Россия в День Победы выйдет петь на балконы

«Бессмертный полк» в этом году пройдет чуть ли не во фронтовых условияхФото: Валерий Матыцин/ТАСС
На онлайн-встрече с волонтерами президент Владимир Путин поддержал идею народного артиста СССР Василия Ланового – после минуты молчания 9 мая выйти на балконы и спеть «День Победы». Эта акция станет символом того, что россияне даже в самоизоляции верны своему «генетическому культурному коду» – противостоять любой угрозе всем миром. Подробности...
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Как США украли территорию от океана до океана

Независимость Гавайев была грубо попрана Соединенными ШтатамиФото: REUTERS/Anthony P/APB/ME
Ровно 120 лет назад, 30 апреля 1900 года, Гавайские острова были аннексированы Соединенными Штатами. Это был далеко не первый подобный случай – две трети современной территории США были просто захвачены у других государств под видом «воли народа». Каким образом и по какой схеме это происходило и кто придумал моральное обоснование подобной экспансии? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Как Красная армия штурмовала Рейхстаг

Тимур Шерзад, журналист
75 лет назад, 2 мая 1945 года, наши предки овладели Рейхстагом. Взятие этого крупного и упорно обороняемого немцами здания попало на картины и в учебники, стало одним из самых узнаваемых символов Победы. Но почему Рейхстаг стал столь символичным? Как его брали? Чем пришлось за это заплатить? Подробности...

Первомай – главный праздник эпохи коронавируса

Андрей Манчук, политолог
Этот кризис подталкивает вперед давно назревшие перемены. Уродливые социальные диспропорции современного мира, разделенного на кучку миллиардеров и миллиарды нуждающихся людей, слишком очевидны, чтобы их можно было по-прежнему игнорировать. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

России пора работать на занятом американцами поле

Евгений Примаков, Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
Что за экспортный продукт мы можем предложить нашим медиаколлегам, когда США им рассказывают о том, что они свободны, а мы несвободны, а свобода лучше, чем несвобода? Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
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      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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              Российские артисты присоединились к акции «Письмо Победы»

              2 мая 2020, 16:02

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              В преддверии 9 мая стартовала акция «Письмо Победы», в рамках которой любой желающий может написать теплые слова ветеранам, поблагодарить их и поздравить с праздником, свои поздравления направили и заслуженные артисты России. А «Волонтеры Победы» доставят письма с поздравлениями ветеранам.

              Для того чтобы сказать «спасибо» лично, необходимо зайти на сайт волонтерыпобеды.рф и, перейдя через баннер «Письмо Победы», скачать специальный бланк. Написанное письмо со словами благодарности нужно отправить на электронную почту pismo@vsezapobedu.com. Если автор письма лично не знает героя, он все равно может написать свои слова благодарности. Рассказать о своем участии в акции друзьям можно, выложив об этом пост в социальных сетях с хештегами #СкажиСпасибоЛично #ПисьмоПобеды.

              Свои поздравления уже написал актер театра и кино, кинорежиссер, телеведущий, заслуженный артист России Андрей Мерзликин. Актер подготовил письмо и записал обращение к Ботову Борису Алексеевичу, члену Совета ветеранов МВД Республики Татарстан.

              «Самоизоляция – самое время вспомнить о Дне Победы. Это тот самый момент, когда мы можем вспомнить своих близких и родных, тех людей, которые не понаслышке прошли этот сложный путь. Мы являемся их внуками и вспоминаем их рассказы, когда смотрим военные фильмы и соизмеряем себя и свою жизнь с историей, о которой сегодня говорим. Мы постараемся не забыть эти рассказы и будем чтить тех, кто жив, и тех, кто уже ушел: они достойны нашей памяти. Если у вас есть возможность связаться с ветеранами, обязательно позвоните им, напишите им» – поделился Андрей Мерзликин

              Борис Алексеевич уже получил видеопоздравление от Андрея Мерзликина. Ветеран поблагодарил за теплые слова. Само «письмо Победы» Борис Алексеевич получит накануне Дня Победы.

              Акцию также поддержал советский и российский эстрадный певец, композитор, поэт, актер, продюсер, заслуженный артист Российской Федерации Олег Газманов. Певец записал видеообращение, в котором поблагодарил Волонтеров Победы за их труд и поздравил ветеранов с наступающим Днем Победы «Песенкой фронтового шофера».

              «В это непростое время наш великий праздник – День Победы мы все будем встречать дома, а не на шумных улицах, парках и площадях среди друзей. Я хочу сказать огромное спасибо «Волонтерам Победы», ребятам, которые помогают нашим ветеранам, пожилым людям, доставляют им продукты, лекарства. Они придумывают новые форматы акций, чтобы мы с вами смогли отметить 75-летнюю годовщину Победы! Я присоединяюсь к акции «Письмо Победы» и считаю, что это замечательная возможность выразить свою благодарность и уважение участникам Великой Отечественной войны. Моя мама и мой отец прошли всю войну и, к сожалению, не дожили до этой даты. Но тем, кто все еще с нами, я хочу отправить свое письмо и лично поздравить с праздником песней», – рассказал Олег Газманов.


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