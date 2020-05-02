В субботу синоптики пообещали москвичам теплую погоду.

По прогнозу синоптиков, в субботу утром столбики термометров в Москве покажут 4 градуса выше ноля. К обеду потеплеет до плюс 12 градусов, к вечеру температура воздуха в столице поднимется до 13 градусов тепла. Ветер прогнозируется восточный, силой 4-5 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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