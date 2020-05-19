Работающие с больными коронавирусом кубанские медики получили доплаты после перерасчета

Все перечисления в стопроцентном объеме были отправлены в понедельник сотрудникам медучреждений Краснодарского края после соответствующих разъяснений правительства, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Еще вчера все выплаты были доведены медикам в стопроцентном объеме. Благодаря тому, что правительство выпустило разъяснения к постановлению, в медучреждениях региона был сделан перерасчёт и дополнительно направлены средства. Таким образом, надбавки получил 8871 кубанский медработник на общую сумму 260 млн рублей», – отметил глава Кубани в своем Telegram-канале.

Также он сообщил, что средства для дальнейших выплат у края есть.

«Безусловно, как сказал сегодня президент, все медики, которые непосредственно работали с больными коронавирусом, получат свои выплаты», – подтвердил Кондратьев.

Кроме того, в регионе проходит увеличение количества коек, аппаратов ИВЛ, отсутствует дефицит средств защиты. Глава региона подчеркнул, что ситуация находится под контролем.

Ранее в Краснодарском крае после жалобы сотрудников скорой помощи было возбуждено первое в России уголовное дело о невыдаче медикам дополнительных выплат за борьбу с коронавирусом.