Путин поздравил Мишустина с выздоровлением

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Михаила Мишустина с тем, что тот вылечился от коронавируса и может в полном объеме приступить к работе.

«Последние несколько тестов, как мне врачи сказали, отрицательные, так что вы можете в полном объеме приступить к работе. Хотя вы и работали, несмотря на эту болезнь, работали практически в полном объеме и до этого», – заявил Путин, обращаясь к Мишустину.

Премьер-министр поблагодарил главу государства за поддержку и добрые слова, передает РИА «Новости».

Мишустин заявил, что лично увидел, как медики работают, «какая нагрузка сейчас на них легла». «Этот нелегкий и опасный труд, конечно, должен вознаграждаться по достоинству, в том числе материально. ... И выполнение обязательств перед медицинскими работниками – это наш абсолютный приоритет», – подчеркнул он.

Вопрос осуществления выплат медицинским работникам держится правительством на постоянном контроле, добавил премьер.

В свою очередь министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что выплаты за апрель медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом, уже завершаются. Он отметил, что в ряде регионов контроль за доведением средств производился Минздравом в «ручном режиме».

Министр также напомнил, что на сайте госуслуг создан раздел для врачей, желающих получить разъяснения по поводу начисления им выплат.

Кроме того, страховые выплаты из-за причинения ущерба здоровью были перечислены 326 медицинским работникам, которые заразились коронавирусом, передает ТАСС.

Напомним, во вторник Михаил Мишустин был выписан из больницы и приступил к работе в Доме правительства.

0 апреля премьер-министр сообщил, что у него выявлен коронавирус. Президент Владимир Путин пожелал ему выздоровления, пообещав не принимать без него решений в экономической сфере.

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