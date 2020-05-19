Памятник Жукову облили краской в Харькове

Неизвестные облили краской памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Харькове, сообщили работники коммунальных служб.

«19 мая около 4.00 неизвестные облили красной краской памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Большинство вылитой краски пришлось на верхнюю часть памятника. Однако ее следы есть и на брусчатке, которая прилегает к постаменту», – передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Коммунальщики устраняют последствия инцидента.

Напомним, в мае 2018 года в украинском городе Харьков неизвестные попытались разрушить бюст маршала Георгия Жукова.