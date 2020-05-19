Политолог предсказал реакцию ВОЗ на ультиматум Трампа

«Решение о ненужности ВОЗ для США в Вашингтоне уже принято, нужен лишь повод для реализации этого решения», — сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Так он прокомментировал поставленные перед Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) условия президента США Дональда Трампа для продолжения финансирования организации.

«Выполнить буквально условия Трампа невозможно. Например, обвинение в связях с Китаем – это оценочная вещь. Скорее всего, Трамп ожидает от ВОЗ каких-то заявлений с критикой в адрес КНР, и это будет интерпретироваться как демонстрация независимости», – считает директор по научной работе клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«Но доказать юридически независимость ВОЗ от Китая так же невозможно, как и доказать обратное», – добавил эксперт. «При этом у Трампа нет цели добиться чего-либо от ВОЗ. Скорее всего, мы видим оформление уже принятого решения о том, что США финансировать эту организацию не будут и выйдут из нее по аналогии с тем, как Штаты вначале приостановили, а затем прекратили членство в ЮНЕСКО из-за ее позиции в отношении Израиля», – отметил политолог.

По его словам, ВОЗ вряд ли что-либо сделает для того, чтобы изменить решение Трампа. «Если представить, что руководство ВОЗ категорически хочет сохранить США в качестве своего донора – это означало бы необходимость сделать резкие заявления в адрес Китая. Но тогда у организации возникнут проблемы с Китаем и другими странами, которые сочтут ВОЗ зависимой от Вашингтона», – добавил эксперт.

«Но в современном мире США уже не такой безусловный гегемон, каким был раньше, поэтому так просто переориентироваться обратно уже не получится», – резюмировал Лукьянов.

Ранее президент США Дональд Трамп выдвинул Всемирной организации здравоохранения ультиматум: Вашингтон полностью прекратит финансирование ВОЗ и пересмотрит свое членство в организации, если она не выполнит его требования в течение 30 дней.

В частности, американский лидер призвал главу ВОЗ продемонстрировать независимость структуры от Китая. Трамп добавил, что проведенный властями США обзор деятельности ВОЗ подтвердил «серьезные опасения», высказанные Вашингтоном. По словам президента США, «особенно настораживающим» является «отсутствие независимости от Китайской Народной Республики».

Напомним, Соединенные Штаты приостановили взносы в ВОЗ после того, как американский лидер Дональд Трамп обвинил организацию в том, что новым коронавирусом в мире заразились в 20 раз больше человек, чем могли бы.

Позднее Трамп заявил, что США могут возобновить финансирование Всемирной организации здравоохранения, сократив взносы до 10%.

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