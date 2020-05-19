Нефть подорожала на оптимизме вокруг испытания вакцины от коронавируса

Мировые цены на нефть растут пятый торговый день подряд на фоне новостей об успешном испытании вакцины от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.33 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,29% и составила 34,91 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,35%, до 31,76 доллара за баррель.

Июньские фьючерсы на нефть марки WTI, которые истекают 19 мая, тем временем подорожали на 2,29%, до 32,55 доллара, передает РИА «Новости».

Во вторник биотехнологическая компания Moderna заявила о том, что созданная вакцина от коронавируса показала хорошие результаты при клинических испытаниях.

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