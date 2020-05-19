Синоптики рассказали о погоде в Москве

Во вторник, 19 мая, в столичном регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, температура воздуха в Москве поднимется до 12-14 градусов, по области – 10-15 градусов тепла.

Ветер западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы будут достигать 12 метров в секунду.

Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба.