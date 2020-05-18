Эксперт: Меры господдержки помогут предпринимателям перезапустить бизнес после снятия ограничений

Предоставляемые государством льготные кредиты на выплату зарплаты дадут возможность предпринимателям сохранить персонал, что позволит легче запустить бизнес заново после отмены ограничительных мер. Об этом заявила газете ВЗГЛЯД вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова. По ее мнению, сотрудники банков и налоговой службы должны помогать бизнесу оформлять заявки на такие кредиты.

«Такие меры поддержки очень нужны. Мы сейчас активно рассказываем, показываем, учим, что не нужно бояться, что тем предпринимателям, у кого такая возможность есть, обязательно нужно использовать кредиты под 2%. У нас много регионов, где зарплаты составляют 15-20 тысяч. Поэтому там эта поддержка в сумме 12 130 рублей от государства – это серьезное подспорье, – отметила вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Елена Дыбова. – На этот кредит под 2% надо сохранить персонал, выдав людям зарплат. Пусть у бизнеса хотя бы по этому поводу не болит голова. Эти деньги дают хорошие возможности, чтобы потом легче было запускать бизнес заново».

Однако, отметила Дыбова, пока не все представители бизнеса знают, как получить льготные кредиты. «Всеми этими мерами поддержки пользуется только небольшая часть предпринимателей. Нужно призывать их шире использовать эти меры. Мы сталкиваемся в регионах с тем, что чуть ли не за руку приходится вести делового человека. Ведешь, объясняешь, показываешь, как заявление написать. Там у людей такие настроение тяжелое, что им кажется, что все равно ничего не дадут, что все равно ничего не поможет. Приходится объяснять и помогать», – посетовала вице-президент ТПП.

«Это такая странная работа. Предприниматели – это инициативные, активные люди. По идее бизнес же должен сам бежать за такой помощью. Но надо понять, что наш микро-бизнес, наши индивидуальные предприниматели привыкли работать в очень тяжелых условиях. Это по сути рабочие лошадки, на которых постоянно лежит очень много груза. И сейчас им нужно помочь: подставить плечо, рассказать, проконсультировать, объяснить», – призвала Дыбова.

«Еще очень хочется сделать так, чтобы когда они приходили в банки или в налоговую службу, то их не посылали бы за длинным списком «принеси то не знаю что», а именно разъясняли, и, может быть, даже где-то помогали им исправить ошибки в заявлениях. Нашим управленцам нужно менять отношение и поддерживать предпринимателей в такой сложной ситуации», – заявила она.

В целом, деловые люди в России – очень опытные, они умеют выживать даже в самых сложных ситуациях, подчеркнула Дыбова. «Я верю, что основная часть из наших предпринимателей сумеет сохранить свой бизнес, сохранить свой персонал, в том числе и с помощью государства», – подытожила вице-президент ТПП.

Напомним, президент Владимир Путин 11 мая во время совещания, посвященного санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, предложил с 1 июня запустить программу кредитования компаний, пострадавших от коронавируса, сообщал сайт Кремля. По его словам, средства должны пойти на поддержку занятости в организациях из пострадавших отраслей экономики. «Конечная ставка для получателя кредита будет льготной - 2%, все, что выше, субсидирует государство», - пообещал Путин.

Глава государства отметил, что на 85% подобные кредиты будут обеспечены государственной гарантией, а рассчитываться заем будет по прежней схеме - один МРОТ на одного сотрудника предприятия в месяц.

Если получатели кредитов под 2% обеспечат сохранение 90% штата в течение действия программы, то после истечения срока кредита он будет списан вместе с процентами. «Эти расходы возьмет на себя государство. Если занятость будет сохранена на уровне не ниже 80% от штатной численности, то в этом случае списывается половина кредита и процентов по нему», - цитировала Путина газета ВЗГЛЯД. Президент заявил, что подобная мера позволит сохранить 7 млн рабочих мест.

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