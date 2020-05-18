Эксперт: Меры господдержки помогут предпринимателям перезапустить бизнес после снятия ограничений

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«Северному потоку – 2» придется искать новые лазейки

«Северный поток – 2» лишился поддержки немецкого регулятора Фото: REUTERS/Anton Vaganov
У «Северного потока – 2» новые проблемы. Германия отказалась вывести строящуюся трубу из-под действия газовой директивы ЕС. Это означает, что половина газопровода обречена стоять пустой. Впрочем, 50 лет назад Запад тоже пытался помешать СССР поставлять газ в Европу по известному сейчас всем газопроводу через Украину. Несколько вариантов решения проблемы есть и сейчас. Подробности...
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Оппозиция атаковала «Бессмертный полк»

Андрей Шабанов из Самары пообещал впредь не публиковать в интернете фотографии нацистовФото: Следственный комитет Российской Федерации/YouTube
Следователи СК задержали подозреваемых в публикации на сайте акции «Бессмертный полк» фотографий нацистов. Некоторые уже признали свою вину и раскаялись в содеянном. Как показало независимое расследование, среди задержанных оказались сторонники блогера Алексея Навального. По оценке экспертов, происходящее говорит о целенаправленной кампании по умалению значения Дня Победы и роли России во Второй мировой войне. Подробности...
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«Адреналин и «каспер». Как работают парамедики в условиях эпидемии

Скорая помощь, как и обычно, помогает не только тем, кого затронул коронавирусФото: Валерий Мельников/РИА Новости
Сейчас в России, как и по всему миру, основные силы медиков брошены на противодействие COVID-19. Это значит, что нагрузка на специалистов, которые занимаются другими больными, значительно выросла. Недавним указом Владимира Путина был утвержден праздник – День работника скорой медицинской помощи. Спецкор газеты ВЗГЛЯД провел несколько дней на обычной районной станции в Ростовской области, чтобы увидеть, как работают сельские парамедики в условиях эпидемии. Подробности...
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Впадающего в маразм Байдена может спасти чудо-женщина

Мишель Обама могла бы помочь Джо Байдену замять сексуальные скандалыФото: REUTERS/John Gress
«Выбор идет между белыми и меньшинствами, среди которых находятся черные женщины, испаноязычная и азиатка. Такой метод отбора показывает, что Демократическая партия давно стала заложницей «политики идентичности», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Коробков. Так он прокомментировал схватку вокруг фигуры будущего кандидата на пост вице-президента, развернувшуюся внутри Демократической партии США. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Москве придется вспомнить о Ближнем Востоке

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Эпидемия отодвинула ближневосточные вопросы на второй план. Однако не убрала их с повестки – и уже этим летом в регионе снова может полыхнуть. А России придется не только работать главным пожарным, но и, возможно, осваивать новые полезные профессии. Подробности...

Мы слишком привыкли, что можем быть только догоняющими

Андрей Перла, Политолог
Отечественный креативный класс совершенно не готов признать первенство родной страны ни в одной отрасли человеческой деятельности. Не может русский интеллигент поверить, что среди родных осин что-то делают лучше, чем в сверкающем граде на холме. Подробности...
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Импортозамещение в ИТ зашло в тупик

Лев Матвеев, председатель совета директоров «СёрчИнформ», основатель комитета по информационной безопасности РУССОФТ
Главная цель – повышение конкурентоспособности российской ИТ-продукции на мировом рынке – пока не достигнута. Если говорить о причинах кратко, то отечественные разработчики часто продают в России то, что за границей бесплатно. Подробности...
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              Эксперт: Меры господдержки помогут предпринимателям перезапустить бизнес после снятия ограничений

              18 мая 2020, 20:48

              Текст: Игорь Кравченко

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              Предоставляемые государством льготные кредиты на выплату зарплаты дадут возможность предпринимателям сохранить персонал, что позволит легче запустить бизнес заново после отмены ограничительных мер. Об этом заявила газете ВЗГЛЯД вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова. По ее мнению, сотрудники банков и налоговой службы должны помогать бизнесу оформлять заявки на такие кредиты.

              «Такие меры поддержки очень нужны. Мы сейчас активно рассказываем, показываем, учим, что не нужно бояться, что тем предпринимателям, у кого такая возможность есть, обязательно нужно использовать кредиты под 2%. У нас много регионов, где зарплаты  составляют 15-20 тысяч. Поэтому там эта поддержка в сумме 12 130 рублей от государства – это серьезное подспорье, – отметила вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Елена Дыбова. – На этот кредит под 2% надо сохранить персонал, выдав людям зарплат. Пусть у бизнеса  хотя бы по этому поводу не болит голова. Эти деньги дают хорошие возможности, чтобы потом легче было запускать бизнес заново».

              Однако, отметила Дыбова, пока не все представители бизнеса знают, как получить льготные кредиты. «Всеми этими мерами поддержки пользуется только небольшая часть предпринимателей. Нужно призывать их шире использовать эти меры. Мы сталкиваемся в регионах с тем, что чуть ли не за руку приходится вести делового человека. Ведешь, объясняешь, показываешь, как заявление написать. Там у людей такие настроение тяжелое, что им кажется, что все равно ничего не дадут, что все равно ничего не поможет. Приходится объяснять и помогать», – посетовала вице-президент ТПП.

              «Это такая странная работа. Предприниматели – это инициативные, активные люди. По идее бизнес же должен сам бежать за такой помощью. Но надо понять, что наш микро-бизнес, наши индивидуальные предприниматели привыкли работать в очень тяжелых условиях. Это по сути рабочие лошадки, на которых постоянно лежит очень много груза. И сейчас им нужно помочь: подставить плечо, рассказать, проконсультировать, объяснить», – призвала Дыбова.

              «Еще очень хочется сделать так, чтобы когда они приходили в банки или в налоговую службу, то их не посылали бы за длинным списком «принеси то не знаю что», а именно разъясняли, и, может быть, даже где-то помогали им исправить ошибки в заявлениях. Нашим управленцам нужно менять отношение и поддерживать предпринимателей в такой сложной ситуации», – заявила она.

              В целом, деловые люди в России – очень опытные, они умеют выживать даже в самых сложных ситуациях, подчеркнула Дыбова. «Я верю, что основная часть из наших предпринимателей сумеет сохранить свой бизнес, сохранить свой персонал, в том числе и с помощью государства», – подытожила вице-президент ТПП.

              Напомним, президент Владимир Путин 11 мая во время совещания, посвященного санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, предложил с 1 июня запустить программу кредитования компаний, пострадавших от коронавируса, сообщал сайт Кремля. По его словам, средства должны пойти на поддержку занятости в организациях из пострадавших отраслей экономики. «Конечная ставка для получателя кредита будет льготной - 2%, все, что выше, субсидирует государство», - пообещал Путин.

              Глава государства отметил, что на 85% подобные кредиты будут обеспечены государственной гарантией, а рассчитываться заем будет по прежней схеме - один МРОТ на одного сотрудника предприятия в месяц.

              Если получатели кредитов под 2% обеспечат сохранение 90% штата в течение действия программы, то после истечения срока кредита он будет списан вместе с процентами. «Эти расходы возьмет на себя государство. Если занятость будет сохранена на уровне не ниже 80% от штатной численности, то в этом случае списывается половина кредита и процентов по нему», - цитировала Путина газета ВЗГЛЯД. Президент заявил, что подобная мера позволит сохранить 7 млн рабочих мест.

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