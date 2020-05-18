В селах Волгоградской области откроют 42 «Точки роста» в рамках нацпроекта «Образование»

В 2020 году в селах Волгоградской области откроют еще 42 центра «Точка роста», которые появятся в рамках нацпроекта «Образование». Новые центры дополнят сеть современных образовательных пространств, которая пока объединяет 56 площадок в различных районах Волгоградской области.

Сейчас продолжается обучение педагогов, которые будут в них работать, – 269 учителей повышают квалификацию по направлению «Гибкие компетенции в проектной деятельности», сообщается на сайте Волгоградской области.

По данным комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, заочный этап образовательной сессии продлится до конца июня. Курсы направлены на профессиональное развитие педагогов, формирование успешного владения высокотехнологичным оборудованием. Участникам обучающей программы предлагают шесть образовательных модулей, направленных на развитие Soft Skills – «гибких компетенций», включающих методику обучения школьников навыкам командной работы, креативного и критического мышления, а также технологию решения изобретательских задач. Каждый педагог, успешно прошедший дистанционный курс, сможет продолжить обучение в очном формате: решение о его сроках будет принято в зависимости от развития санитарно-эпидемиологической ситуации.

Полученные знания и навыки педагоги смогут применить в новом учебном году, когда в селах региона в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» откроются 42 дополнительных центра «Точка роста».

В 2019 году такие площадки созданы в 56 учреждениях – они используются для обучения школьников по предметам: «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности». Во внеурочное время здесь созданы условия для дополнительного образования детей и организации досуга; развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности населения; шахматного образования; проектной деятельности, творческой и социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности. Новые центры оснащены компьютерной техникой, современными обучающими тренажерами, квадрокоптерами и другим высокотехнологичным оборудованием.

Задачи по созданию условий для качественного и доступного образования во всех населенных пунктах региона, вне зависимости от их удаленности от областного центра, поставил губернатор Андрей Бочаров. Всего за период с 2020 по 2022 годы в Волгоградской области планируется создать 180 центров образования цифрового и гуманитарного профилей. Главная задача — сформировать современную среду обучения, в том числе для ранней профориентации школьников; поддержать талантливых и одаренных детей; содействовать развитию института наставничества.