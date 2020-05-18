Роспотребнадзор рекомендовал продавцам работать в масках при отсутствии COVID-19 в регионе

Сотрудники предприятий продовольственной торговли должны использовать маски и перчатки даже при отсутствии зафиксированных случаев коронавируса в регионе, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.

При отсутствии выявленных случаев коронавируса в регионе и стойкой тенденции к снижению в стране работники должны использовать маски и перчатки в зависимости от технологических операций.

Во время начала выхода из массовой самоизоляции у работников на предприятии должны бесконтактно измерять температуру и использовать средства индивидуальной защиты, кроме того, необходимо проводить текущую уборку с моющими средствами каждые три-четыре часа.



Также Роспотребнадзор разработал рекомендации для организации работы магазинов непродовольственных товаров. Так, в торговом зале и у касс посетители могут находиться при условии соблюдения расстояния между ними не менее 1,5 метров. Сотрудники магазина также должны дистанцироваться друг от друга. Если площадь магазина не позволяет соблюдать необходимую дистанцию, то посетители должны ожидать на улице, соблюдая дистанцию и там, говорится в документе на сайте ведомства.

После завершения обслуживания каждого клиента на кассе необходимо провести обработку всех контактных поверхностей с дезинфицирующими средствами. При этом проведение дезинфекции следует подтверждать фото.

Во время обеденного перерыва работники не должны выходить за территорию магазина, а в рабочее время обязаны носить маски, перчатки и регулярно их менять.

Ранее Минздрав России дал рекомендацию работодателям обеспечить средствами защиты тех работников, кто вынужден общаться с людьми в течение рабочего дня.