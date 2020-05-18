Дагестанца заподозрили в заражении коронавирусом более 100 жителей Курил

Прилетевший на остров Кунашир житель Дагестана не стал соблюдать обязательный двухнедельный карантин и вышел на работу. Таким образом он мог заразить коронавирусом 119 человек, сообщили СМИ.

Выяснилось, что у мужчины подтвердился коронавирус. Сегодня его на вертолете доставили в столицу региона и поместили в инфекционный госпиталь. Власти уже установили круг лиц, с которыми контактировал заболевший, сообщает НТВ.

В зоне риска оказались 119 человек. Это пассажиры самолета, которым зараженный прибыл на Сахалин из Москвы, сотрудники и гости отеля, где он жил, а также коллеги. Все они теперь должны 14 дней находиться на самоизоляции.

После этого инцидента на Кунашире ввели режим ЧС. Власти временно закрыли транспортное сообщение с островом и снова ужесточили карантинные меры.

За минувшие сутки в России подтвердили 9 тыс. 709 новых случаев коронавируса. Более 67 тыс. человек выздоровели. В России проведено свыше 7,1 млн тестов на коронавирус.

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