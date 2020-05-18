Цена барреля нефти Brent превысила 33 доллара

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов на лондонской бирже впервые с 13 апреля 2020 года поднялась выше 33 долларов за баррель – до 33,02 доллара (+1,6%).

Нефть WTI росла на 1,76% – до 30,04 доллара за баррель, передает ТАСС.

Напомним, ОПЕК ожидает по итогам 2020 года падение спроса на 9,07 млн баррелей в сутки из-за пандемии коронавируса, что на 2,23 млн баррелей превышает предыдущий прогноз.

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