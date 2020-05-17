В Подмосковье появится комиссия по вопросам выплат надбавок медикам

Комиссию, которая будет принимать обращения по поводу выплат медикам, создадут в Московской области, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Президент дал четкую команду: сделать все, чтобы медики, которые борются с вирусом и рискуют, без проволочек, быстро и четко получили все положенные доплаты... Мы создадим специальную комиссию, в которую также можно будет направить вопросы, связанные с выплатами. Сделать это можно по телефону 8 (495) 990-77-77. Каждое обращение будет контролировать первый вице-губернатор Ильдар Габдрахманов, он отвечает в областном правительстве за сектор здравоохранения», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что в больницах и других медучреждениях разместят информацию о размере и порядке выплат, также будут указаны телефоны главных врачей.

«Сможет позвонить каждый медик, который считает, что не получил выплату или получил не все деньги», – отметил Воробьев.

Между тем, в Краснодарском краяе прокуратура организовала проверки в связи с участившимися публикациями в интернете о нарушениях начислений федеральных стимулирующих выплат медицинским работникам в регионе.

«В сети Интернет опубликованы сведения о возможных нарушениях прав работников подстанций скорой медицинской помощи Кавказского района, Краснодара и др. при начислении федеральных стимулирующих выплат. В связи с этим территориальные прокуроры ориентированы на выяснение фактических обстоятельств полноты и своевременности выплаты указанных надбавок, инициированы встречи с коллективом и руководством медицинских учреждений», – говорится в сообщении прокуратуры региона.

В Пермском крае прокуратура также начала проверку после появления в интернете информации о недоплате «коронавирусных» надбавок в соликамской больнице.

«По итогам проверки будет дана оценка законности начисления оплаты и условий труда работников, участвующих в оказании медпомощи гражданам с COVID-19», – передает РИА «Новости» сообщение прокуратуры.

В ведомстве добавили, что при выявлении ошибок в начислении доплат будут приняты меры прокурорского реагирования.

А медикам Челябинской области уже пересчитали стимулирующие выплаты за работу с больными COVID-19, сообщает «Комсомольская правда».

«Вчера деньги зачислены на счета медицинских организаций. Уже сегодня будут завершены перечисления на счета медработников», – сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Всего выплаты получили 1 тыс. 259 медицинских работников. Также за счет областного бюджета получили еще более 5 тыс. сотрудников, не попадающих в критерии федеральных доплат.

Ранее эксперт Высшей школы экономики Лариса Попович в комментарии газете ВЗГЛЯД отметила, что президент Владимир Путин ясно дал понять: руководители, которые не сумели организовать выплаты работающим с коронавирусными пациентами медработникам, будут наказаны.

В пятницу Путин раскритиковал региональных чиновников за задержки с дополнительными выплатами медикам, работающим с инфицированными коронавирусом пациентами.