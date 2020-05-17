Светофорные шкафы в Москве решили украсить граффити

Власти Москвы решили украсить светофорные шкафы граффити, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

«Наверняка вы не раз замечали серые неприметные тумбы вблизи светофоров? Да, выглядят они совсем грустно. Наши коллеги из ЦОДД запускают конкурс на лучшее граффити для оформления светофорных шкафов», – сообщил Дептранс в Telegram.

В конкурсе могут участвовать профессиональные мастера и художники-любители любого возраста. Прием заявок начинается с 18 мая и будет продолжаться до 18 июня включительно. Эскизы участников будут выставлены на голосование в соцсетях, где пользователи определят победителей.

Материалы и инструменты для воплощения идеи финалистам предоставляют организаторы конкурса, также, в случае согласования, разрешается использовать собственные краски.

Ранее художники Санкт-Петербурга, не выходя из дома, создали в городе девять стрит-артов на тему «Самоизоляция и коронавирус». Картины на домах виртуальные – их можно найти в Google-картах города.