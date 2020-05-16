В Москве ожидается облачность с прояснениями, местами небольшой дождь, сообщают синоптики.

Днем в городе температура воздуха составит 15–17 градусов тепла. В ночь на воскресенье она может опуститься до плюс 6 градусов, передает ТАСС.

Ветер юго-западный, 5–10 м/с, местами с порывами до 14 м/с, в связи с чем 16 мая объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах 12–17 градусов тепла. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 3 градуса.