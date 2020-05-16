Руководителей половины таможен Украины решено уволить

Коллегия государственной таможенной службы Украины намерена уволить глав половины таможен страны, сообщило украинское правительство.

Глава минфина Украины Сергей Марченко заявил, что «50% руководителей таможен будут уволены», передает РИА «Новости».

Увольнения коснутся Закарпатской, Энергетической, Азовской, Подольской, Полесской, Северной, Слобожанской и Буковинской таможен. Главе Одесской таможни передано предупреждение о предстоящем увольнении.

Марченко заявил «о сохранении коррупционных схем и неправомерных действий на таможне», назвав это недопустимым.

Уволен глава таможенной службы Украины Максим Нефедов.

В июле Киев признал, что Украина стала мировым хабом контрабанды сигарет. В связи с такой ситуацией президент Украины Владимир Зеленский призвал руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен написать заявления об увольнении.