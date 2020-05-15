Умер актер Анатолий Екадомов

Заслуженный работник культуры Анатолий Екадомов, служивший в Московском областном драматическом театре им. Островского (ныне Московский Губернский театр), умер в возрасте 78 лет.

«Не стало Анатолия Сергеевича Екадомова – заслуженного работника культуры РФ, замечательного артиста, прекрасного человека. Его имя было хорошо известно в кругу театрального сообщества Москвы, его знали и любили зрители, которые видели спектакли с его участием на сцене Московского областного театра им. А. Н. Островского, где он служил долгие годы и сыграл множество ролей», – сообщается на сайте Союза театральных деятелей России.

Помимо творческой деятельности, актер занимал руководящие должности, в том числе в Министерстве культуры РСФСР. Также он находился на посту заместителя генерального директора Московской областной филармонии.

Анатолий Екадомов родился 20 июня 1941 года. В 1971 году он окончил театральное училище им. Щукина. Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2003). Член Союза театральных деятелей России (с 1973 года).