Минобрнауки отреагировало на сообщения о домогательствах в МГУ

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15 мая, пятница | Последнее обновление — 18:45 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Установлены подозреваемые в реабилитации нацизма на онлайн-акции «Бессмертный полк»
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Российским аграриям пообещали мировое лидерство
Что даст России, Китаю и США лидерство в создании вакцины от коронавируса
Как устроен подпольный бизнес эпохи карантина и пандемии
Коронавирус вызвал на Западе колоссальный жилищный кризис
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
Неужели мы не доросли до электронного голосования?
Александр Брод, Член СПЧ, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль»
В Древней Греции голосование осуществлялось с помощью бобов: белый – «за», черный – «против». Использовались и черепки вместо бюллетеней. Слушали бы нашу оппозицию, так бы и возились с черепками по сей день. Подробности...
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Капутобесие
Алексей Алешковский, сценарист
Фашизм вырастает из мистического брака высоколобых идиотов с кровожадными дегенератами. Путь от благородных порывов Майдана до сожжения людей в Одессе и открытия памятников эсэсовцам был недолог. Подробности...
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На пенсию вполне можно жить
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Удивительные люди – наши родители. Они сделаны из какого-то другого материала, умеют довольствоваться малым и откладывать на черный день. Пережили и голодные годы, и эпоху тотального дефицита. У них всегда есть запас, и они всегда рассчитывают на себя. Подробности...
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Москвичи массово вышли на работу
В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человекПодробности...
В Москве состоялся авиапарад в честь Дня Победы
Над Красной площадью в Москве прошел авиационный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционный парад с участием военных соединений и бронетехники был перенесен из-за коронавируса. Воздушная часть парада также состоялась в 32 городах РоссииПодробности...
Как Европа выходит из самоизоляции
Европейские страны, в том числе серьезнее других пострадавшие от коронавируса, начинают постепенно ослаблять карантинные меры. Во многих городах заработали рестораны, парикмахерские, школы. Старый Свет начинает новую жизнь, первый признак которой – медицинские маскиПодробности...
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