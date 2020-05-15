Минобрнауки отреагировало на сообщения о домогательствах в МГУ

Минобрнауки, комментируя сообщения о домогательствах в МГУ, выступило против подобных инцидентов, но призвало разбираться в каждой конкретной ситуации отдельно, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Министерству известно о появлении открытого письма студентов МГУ. Минобрнауки считает, что такого рода явления в вузах недопустимы. Это выходит за рамки академической этики, вредит качеству образования, репутации вуза и системы образования в целом. Но в каждой конкретной ситуации необходимо разбираться», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Ранее студенческое издание DOXA опубликовало признания нескольких студенток филфака МГУ, которые рассказали о домогательствах со стороны преподавателей вуза. При этом имена преподавателей в статье не приводятся. Позднее издание опубликовало открытое письмо против домогательств в университете, которое подписали студенты, аспиранты, преподаватели и выпускники вуза.

Исполняющий обязанности декана филологического факультета МГУ имени Ломоносова Андрей Липгарт заявил, что на факультете не будут проводиться проверки из-за открытого письма.