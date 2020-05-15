Названы отличия телефонного звонка мошенника от сотрудника банка

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Российским аграриям пообещали мировое лидерство

Россия вернет лидерство в экспорте пшеницы Фото: Виталий Тимкив/ТАСС
Россия вновь может вернуться на пьедестал крупнейшего экспортера пшеницы, обогнав ЕС, США и Канаду. Сбор урожая пшеницы станет вторым после рекордного 2017 года. Даже несмотря на снижение цен, новый сельскохозяйственный год обещает российским аграриям прибыль. Соседней Украине и Евросоюзу повезло значительно меньше.  Подробности...
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Что даст России, Китаю и США лидерство в создании вакцины от коронавируса

В гонке за вакциной от COVID-19 участвует более сотни медицинских центров по всему мируФото: REUTERS/Arnd Wiegmann
Участники околонаучной гонки за право спасти человечество от пандемии COVID-19 ведут себя все более напористо. Так, США обвинили китайских хакеров в попытке украсть американские разработки вакцины. Россия ни с кем не ссорится, но есть надежда на появление нашей вакцины уже к сентябрю. Об успехах заявляли фармацевты в Британии, Германии и Израиле. Какие преимущества получит страна, первая создавшая необходимый сейчас всему миру препарат? Подробности...
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Как устроен подпольный бизнес эпохи карантина и пандемии

Даже такие простые операции, как визит к косметологу, сегодня некоторые совершают подпольноФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Несмотря на завершение общего «единого периода нерабочих дней», в Москве и ряде других регионов сохраняются «временные ограничения функционирования предприятий общественного питания, сферы услуг, торговли, культуры, образования и спорта». Некоторые такие предприятия, вопреки требованиям закона, продолжают работу. Корреспондент газеты ВЗГЛЯД нашел «нелегалов» и поговорил с ними. Подробности...
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В начале Второй мировой Польше надо винить собственную жадность и глупость

Ужасы Второй мировой были предопределены решениями политиков, в том числе польскихФото: ТАСС
Польша вступила в исторический спор по поводу пакта Молотова – Риббентропа и истоков Второй мировой уже не только с Москвой, но и с Берлином. Виновата ли нацистская Германия в своей агрессии единолично, или же ей кто-то помог? Если вспомнить исторические факты, то окажется, что поляки приближали уничтожение своей страны и нападение Гитлера на всю Европу собственными руками. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Капутобесие

Алексей Алешковский, сценарист
Фашизм вырастает из мистического брака высоколобых идиотов с кровожадными дегенератами. Путь от благородных порывов Майдана до сожжения людей в Одессе и открытия памятников эсэсовцам был недолог. Подробности...

На пенсию вполне можно жить

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Удивительные люди – наши родители. Они сделаны из какого-то другого материала, умеют довольствоваться малым и откладывать на черный день. Пережили и голодные годы, и эпоху тотального дефицита. У них всегда есть запас, и они всегда рассчитывают на себя. Подробности...
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После пандемии мир будет принадлежать молодым и богатым

Сергей Мардан, публицист
Если и другие страны, по примеру Чили, введут «паспорта иммунитета» для тех, кто уже переболел короной и не опасен, то люди старше 65 лет фактически превратятся в отверженных. Они будут просто обречены до конца жизни сидеть под домашним арестом. Подробности...
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      Европейские страны, в том числе серьезнее других пострадавшие от коронавируса, начинают постепенно ослаблять карантинные меры. Во многих городах заработали рестораны, парикмахерские, школы. Старый Свет начинает новую жизнь, первый признак которой – медицинские маски
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              Названы отличия телефонного звонка мошенника от сотрудника банка

              15 мая 2020, 12:34

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Отличить телефонный звонок мошенника от сотрудника банка и обезопасить свои деньги можно, соблюдая кибергигиену, пользователям стоит помнить, что представители финансового учреждения никогда не позвонят клиенту, если он не оставлял заявку на обратный звонок, рассказали эксперты.

              По словам начальника отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексея Сизова, мошенническая схема, при которой граждан просят под различными предлогами установить на устройство программу удаленного доступа, широко распространена в России.

              «Например, ранее злоумышленники находили жертв среди желающих заработать игрой на бирже, предлагая им помощь в установке специальной программы для трейдинга и обучение по ее использованию. Мошенники представлялись жертвам сотрудниками банка, готовыми помочь в отключении доступа подозрительных устройств к мобильному банку. Злоумышленники непрерывно адаптируют используемые подходы под текущие реалии, придумывая все новые сценарии манипуляции человеческими эмоциями, будь то желание получить легкий заработок, стремление сэкономить или страх потерять сбережения», – передает РИА «Новости» слова Сизова.

              Директор экспертно-аналитического центра ГК InfoWatch Михаил Смирнов отметил, что данный вид мошенничества относится к методам социальной инженерии и представляет собой психологическое воздействие на жертву для получения доступа к его личной информации.

              «Способ защиты от звонков из якобы банка – соблюдение кибергигиены. Нужно тщательно перепроверять всю поступающую информацию, пользоваться только подтвержденными официальными сайтами организаций, не устанавливать на смартфоны и компьютеры сомнительные приложения. В случае звонков, даже если определяется телефонный номер вашего банка, у вас начинают спрашивать номер или CVC банковской карты, информацию с кодом из СМС или просят перейти по ссылке – нужно понимать, что это заведомо мошенники», – отметил он.

              Сизов советует не устанавливать на смартфон или компьютер какой-либо софт по рекомендации незнакомцев. «Специалисты банка ни при каких обстоятельствах не станут просить клиента поставить на устройство средство удаленного управления. Ведь у них и так есть все необходимые ресурсы и инструменты для блокировки несанкционированного доступа к личным кабинетам или изменения условий обслуживания карты», – рассказал он.

              Глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ Василий Дягилев добавил, что любая инициатива, проактивно происходящая из банка, должна восприниматься в качестве угрозы.

              «Важно помнить, что банк никогда сам не будет вам звонить с какими-то предложениями, тем более связанными с оптимизацией вашего устройства, если только вы сами не оставляли заявку, чтобы с вами связался специалист технической поддержки. И даже если вдруг это будет так – вряд ли банк будет заниматься настройкой только вашего устройства. Как минимум потому, что это запрещено как регулятором, так и политиками безопасности банка», – указал он.

              Если вам это важно, вы можете позвонить в банк и попросить соединить вас с соответствующим человеком: входящий звонок в банк злоумышленники перехватить не могут, а вот позвонить вам якобы с номера банка – легко. Даже если у злоумышленников есть вся ваша информация, все равно не стоит им доверять: даже среди сотрудников банка могут встречаться недобросовестные люди.

              «Если вы вдруг все-таки установили приложение, нужно как можно быстрее удалить это приложение», – советует эксперт.

              Глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Федоров также отметил, что банки и другие крупные компании никогда сами не звонят своим клиентам, чтобы решить какую-либо проблему. Он советует в такой ситуации реагировать без эмоций.

              «Пользователь должен осознать, что его обманывают. Нужно расспросить звонящего, зачем он звонит, в чем суть звонка. Можно проверить собеседника, например, спросить, как долго пользователь является клиентом банка», – предложил он.

              «А самый простой способ предотвратить хищение средств с вашего счета – сбросить звонок от человека, представившегося сотрудником банка, и сразу перезвонить по номеру, указанному на обратной стороне вашей карты», – подытожил руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Ярослав Бабин.

              Напомним, в апреле правоохранительные органы России и ЕС пресекли работу международной группировки, укравшей персональные данные десятков тысяч людей в российских и европейских банках.


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