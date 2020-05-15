Свидетели впервые указали на Быкова как на заказчика двойного убийства

Трое свидетелей впервые за 26 лет рассказали, что главным организатором двойного убийства является бизнесмен и экс-депутат законодательного собрания Красноярского края Анатолий Быков, ему предъявлено официальное обвинение, сообщает пресс-служба СК.

Быкову предъявлено обвинение в организации убийства в 1994 году Кирилла Войтенко и Александра Наумова, сообщается на сайте ведомства.

Свидетели вспомнили, что Быков был знаком с Наумовым и имели деловые отношения, а также о конфликте, после которого Наумов стал опасаться за свою жизнь, носить бронежилет и передвигаться на чужом автомобиле.

У СК есть трое свидетелей, рассказавших о том, что главным организатором двойного убийства является Анатолий Быков.

«Они впервые за 26 лет, прошедшие с момента убийства, указали на Быкова как на заказчика преступления, пояснив, что не давали показания раньше в надежде на то, что Быков им будет оказывать поддержку», – говорится в сообщении ведомства.

На очных ставках свидетели в присутствии Быкова и его адвоката подтвердили данные ими ранее показания.

Напомним, Быков был задержан по подозрению в организации двойного убийства в 1994 году. Свердловский районный суд отправил Быкова под арест до 4 июля 2020 года.

По версии следствия, в 1994 году у 23-летнего Александра Наумова – члена преступной группировки, которую, как считают следователи, возглавлял Быков, – произошел с ним конфликт из-за распределения денег.

Вскоре перед автомобилем Быкова произошел взрыв, и он, как полагает следствие, решил, что это сделал конфликтовавший с ним Наумов и его приятель Кирилл Войтенко, и решил их убить. Организацию преступления он поручил своему знакомому – Владимиру Татаренкову, который привлек к этому членов возглавляемой им банды.