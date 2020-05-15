В ОДКБ предложили новую дату проведения парада Победы

Парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве, перенесенный из-за пандемии коронавируса, можно провести 24 июня – в день первого Парада в 1945 году на Красной площади – или в начале сентября, в день окончания Второй мировой войны, заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.

«Я уверен, что Парад состоится. Когда – будет зависеть от ситуации. Решение, конечно же, будет принимать руководство Российской Федерации. На мой взгляд, можно рассматривать как минимум две даты – 24 июня, когда прошел самый первый Парад в 1945 году, это было бы символично. И, если позволит эпидемиологическая ситуация, это было бы здорово», – передает РИА «Новости» слова Зася.

«Можно рассматривать начало сентября – день окончания Второй мировой войны. Тоже было бы символично. Возможны, конечно, другие даты», – отметил он.

Зась напомнил, что при подготовке к параду на Красной площади 9 мая все государства ОДКБ подтвердили свою готовность прислать на него в Москву свои воинские подразделения. «И была организована их подготовка в столицах государств», – добавил глава ОДКБ.

«Все государства ОДКБ очень серьезно готовились к празднованию 9 мая. Для всех нас это великий, народный праздник. Тем более - юбилейная дата. В честь 75-летия Великой Победы во всех государствах-членах Организации Договора о коллективной безопасности отдали дань уважения ветеранам и склоняют головы перед памятью тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость своей Родины, доблестно сражавшихся за Москву и Ленинград, Киев и Минск, Сталинград и Курск, Прибалтику и Молдову, освобождавших страны Европы и бравших Берлин», – подчеркнул Зась.

Напомним, 9 мая президент Владимир Путин пообещал, что 75-летие Победы в Великой Отечественной войне будет «широко и торжественно» отмечено в России.

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