Штайнмайер посоветовал не защищаться от коронавируса шапочкой из фольги

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе обсуждения акций протеста против связанных с эпидемией коронавируса ограничительных мер, среди участников которых есть сторонники теорий заговора, отметил, что медицинская маска больше подходит для защиты от заражения, нежели шапочка из фольги.

«Демократия нуждается в критике, она живет за счет критики, поэтому необходимо, чтобы меры, которые принимаются, вновь и вновь обсуждались – нужны ли они, есть ли альтернативы, как долго их сохранять. Я надеюсь, что эта дискуссия будет вестись разумно, что мы будем ориентироваться на факты, что дискуссию будет определять не те, кто публично высказывает расходящиеся с реальностью тезисы – о том, кто в ответе за вирус, кто виновен в его распространении», – передает РИА «Новости» слова Штайнмайера, прозвучавшие во время посещения резервного госпиталя в Берлине для больных коронавирусом.

Как в шутку заметил президент Германии, он сам «дилетант в медицине», тем не менее может позволить себе сказать, что «с точки зрения защиты от вируса маска, порой неудобная и обременительная, во всяком случае стоит рекомендации, нежели шапочка из фольги».

Напомним, глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер в Берлине заявил, что с 16 мая начнется смягчение пограничного режима на границе Германии с Австрией, Швейцарией и Францией.

Кроме того, немецкая фармкомпания CureVac сообщила о первых данных в тестах по разработке вакцины против коронавируса.

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